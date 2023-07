Um incêndio deflagrou, este domingo, num barracão situado numa zona de mato, junto à estação de comboios de Benfica.Ainda não há feridos.No local estão 29 elementos das corporações do Regimento de Sapadores Bombeiros de Benfica e dos Bombeiros Voluntários de Benfica, apoiados por nove viaturas.Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Benfica, o calor e os ventos de rajada podem estar na origem da rápida evolução do incêndio.A radial de Benfica foi cortada por precaução.