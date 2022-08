Incêndio deflagra no edifício da Cruz Vermelha de Vila Nova de Gaia

Um incêndio deflagrou na madrugada desta sexta-feira no edifício da Cruz Vermelha de Vila Nova de Gaia, na Rua General Torres.O alerta foi dado por volta das 01h50. As chamas deflagraram numa zona de cave e sub-cave e destruíram "toneladas de roupa".As chamas já foram extintas, mas os operacionais permanecem no local a fazerem trabalhos de rescaldo.No combate às chamas estiveram os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia e Bombeiros de Coimbrões.O edifício ficou bastante danificado, no entanto os prejuízos ainda não foram calculados.A Rua General Torres está cortada ao trânsito.

As causas do incêndio, que ficou confinado ao armazém, ainda não são conhecidas.