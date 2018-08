Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio descontrolado em Monchique retira cem pessoas de casa

Fogo deflagrou sexta-feira e, 24 horas depois, continuava descontrolado. Chuva não ajudou.

Por José Carlos Eusébio e Tiago Griff | 01:30

Já foram retiradas de casa mais de 100 pessoas devido ao incêndio de Monchique. O número foi avançado pelo comandante Vaz Pinto, no balanço realizado ao final do dia de sábado, e no qual reconheceu que era pouco provável que as chamas fossem controladas durante a noite.



O incêndio, que começou pelas 13h30 de sexta-feira, parecia estar a perder intensidade, ao final da manhã de sábado mas, durante a tarde, 'ajudado' pelo vento e pelo intenso calor, ganhou nova força. Pelas 20h30, uma das duas frentes ativas já estava controlada, mas a outra, que lavrava numa zona de difícil acesso, continuava descontrolada - o que levou à evacuação, por precaução, de vários aglomerados de casas no meio da serra, e do próprio posto de comando, que foi transferido do terreno para o quartel dos bombeiros de Monchique.



A combater as chamas daquele que é já o maior incêndio do ano estiveram mais de 700 operacionais, entre bombeiros, GNR e Proteção Civil, bem como perto de 200 viaturas e 11 meios aéreos. A área ardida ultrapassa já "em muito os 1000 hectares", admitiu Vaz Pinto.

Ao início da noite, a queda de alguma chuva na zona de Monchique criou a expectativa de poder ajudar a controlar o fogo mas Vaz Pinto referiu que não estava a atingir a zona onde as chamas lavravam.



Também surgiu a informação que elementos de uma corporação de Lisboa estavam perdidos mas foi desmentida e o número de feridos mantinha-se, como na sexta-feira, nos oito bombeiros e um guarda florestal.



Durante a tarde mais seis pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, num fogo que deflagrou às 18h30, em S. Bento do Cortiço, Estremoz. As chamas atingiram também Samora Correia, Rio Maior e Alcanede, no distrito de Santarém, e mobilizaram 600 operacionais.



Três bombeiros feridos no quartel

Três bombeiros de Ferreira do Zêzere ficaram ontem feridos na sequência de um incêndio que deflagrou numa viatura da corporação, no interior do quartel. As chamas alastraram-se a uma outra viatura. As vítimas foram para o hospital de Tomar.



"Presidente não desliga a 'ficha' dos incêndios"

"Espere que já falamos. Deixe-me ver esta mensagem do Ministro da Administração Interna... O fogo de Monchique está a ceder, felizmente". É uma conversa informal, mas muito séria com Marcelo Rebelo de Sousa, ontem ao início da tarde na praia fluvial de Nandufe. Infelizmente, ao longo do dia, o fogo voltou a ganhar força.



No seu primeiro dia de férias de verão, o Presidente da República disse ao CM que "não desliga a ficha" e que se mantém atento à situação dos incêndios florestais. Este sábado, era o de Monchique que o deixava apreensivo. "O incêndio aumentou muito de dimensão e ficou fora de controlo para os operacionais.", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, poucos segundos depois de ter dado um mergulho na praia de Nandufe.



O Presidente da República iniciou este sábado o roteiro pelas praias fluviais nas zonas do interior que em 2017 foram muito fustigadas pelos incêndios. "O objetivo é promover as potencialidades turísticas desta região. Tenho visto muitos carros de matrículas estrangeiras. Os portugueses devem conhecer esta região lindíssima do País", disse Marcelo antes de partir para Oliveira do Hospital no seu Mercedes.



Aumento do vento faz aumentar o perigo

As previsões do IPMA para hoje apontam para a continuação de tempo muito quente e com o aumento da intensidade do vento, o que, a confirmar-se, pode ser um forte aliado para os incêndios que vão acontecer.



Incêndio em Pombal controlado numa hora

Um incêndio deflagrou ontem ao início da tarde em Almagreira, no concelho de Pombal, em povoamento florestal, mas o rápido ataque dos bombeiros levou a que as chamas fossem controladas numa hora.



Chuva ajuda nos fogos de Castelo Branco

A chuva que caiu com intensidade ontem ao final da tarde ajudou os bombeiros nos trabalhos de rescaldo aos incêndios que deflagraram no concelho de Castelo Branco. O maior deflagrou na freguesia de Salgueiro do Campo.