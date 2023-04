Incêndio destrói 40 bicicletas elétricas em Lisboa

Um incêndio de origens ainda desconhecidas destruiu esta sexta-feira cerca de 40 bicicletas elétricas, que estavam no interior de um armazém na Travessa da Pereira, na zona da Graça, em Lisboa.O fogo deflagrou pelas 05h47, e mobilizou 4 viaturas e 20 bombeiros do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSB).Fonte oficial deste organismo disse aoque não houve necessidade de evacuar habitações, ou outros estabelecimentos comerciais.O RSB refere, no entanto, que teve de mandar mais meios ao local a meio da manhã desta sexta-feira."Trata-se de equipamentos com baterias, e o perigo de reacendimento obrigou a trabalho de rescaldo e vigilância da nossa parte", explicou a mesma fonte do RSB.