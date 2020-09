Incêndio destrói armazéns e mobiliza 55 bombeiros em Cascais

Um incêndio que teve início numa carpintaria estendeu-se a uma serração e um bar, que ficaram totalmente destruídos, na madrugada desta quinta feira, em Rana, na freguesia de São Domingos de Rana, Cascais.

O alerta foi dado pela 1h30 e levou à mobilização de 55 operacionais e 21 veículos de todas as corporações do concelho à rua Chaby Pinheiro. A intervenção dos bombeiros evitou que as chamas se propagassem a outros armazéns e habitações nas proximidades.





O fogo foi dado como dominado pelas 02h50.