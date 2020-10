Incêndio destrói três casas no Zmar em Odemira

Um incêndio destruiu na manhã desta sexta-feira, três casas, duas completamente e uma parcialmente, no empreendimento turístico Zmar Eco Resort, situado no concelho de Odemira.

As três habitações turísticas, construídas em madeira, duas foram consumidas pelas chamas em poucos minutos e a rápida intervenção dos bombeiros, evitou que uma terceira habitação também ficasse completamente destruída.

O alerta foi dado às 06:05 horas e no combate às chamas estiveram 20 operacionais, apoiados por 10 viaturas dos Bombeiros de Odemira e Vila Nova de Milfontes.

O incêndio provocou apenas danos materiais, já que as habitações estavam desocupadas.

As autoridades vão agora investigar as causas do incêndio.

O Zmar Eco Resort foi construído em 2009, numa área de 81 hectares e conta atualmente com 280 habitações turísticas construídas em madeira.