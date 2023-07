Uma mulher foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, com uma crise de ansiedade, na sequência de um incêndio no apartamento, esta segunda-feira, em Matosinhos.De acordo com o Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área do Porto (CDOS), à chegada dos bombeiros o fogo já teria sido apagado por populares, tendo sido apenas feito trabalhos de ventilação.O alerta foi dados às 13h33. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de São Mamede de infesta.