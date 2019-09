Retomada circulação na A6 em Estremoz após uma hora cortada devido a incêndio

A Autoestrada 6 (A6) reabriu ao trânsito, às 17h00 deste sábado, depois de mais de uma hora cortada devido ao fumo proveniente de um incêndio em mato no concelho de Estremoz, distrito de Évora, indicou a GNR.Segundo disse à agência Lusa a mesma fonte, o trânsito nos dois sentidos da A6 foi retomado às 17h00.A A6 foi cortada ao trânsito, por volta das 15h45, nos dois sentidos, entre os nós de Évora e Borba, devido à intensidade do fumo originado pelo incêndio numa zona de mato que deflagrou às 15h19, perto de Estremoz.De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o fogo, que continuava ativo às 17h30, estava a ser combatido por 150 operacionais, apoiados por 40 veículos e três meios aéreos.