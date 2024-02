Seis feridos por inalação de fumo é o resultado de um incêndio na empresa de curtumes Monteiro e Ribas, na estrada da Circunvalação, no Porto. O alerta foi dado às 21h24. Para o local foram os Bombeiros de S. Mamede de Infesta, com quanto quatro veículos 12 operacionais, apoiados pelos Sapadores do Porto.



O fogo foi rapidamente extinto.