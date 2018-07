Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em habitação abandonada na Póvoa de Varzim

Bombeiros da Póvoa deslocaram quatro viaturas para o local.

15:27

Um incêndio deflagrou numa casa devoluta na Rua Cidade do Porto, na Póvoa de Varzim.



Os bombeiros da Póvoa deslocaram quatro viaturas para o local e acabaram por controlar o incêndio.



A PSP também esteve no local. Não existem feridos a registar.



As causas deste incêndio ainda não são conhecidas.



No local continuam alguns bombeiros mas o incêndio já está em fase de rescaldo.