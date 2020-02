Incêndio em habitação em Gondomar provoca dois feridos

Um incêndio numa habitação em Baguim do Monte, no concelho de Gondomar, provocou hoje dois feridos por inalação de fumos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com a fonte, as vítimas eram os residentes na habitação, que terão sido surpreendidos pelo fogo, que ficou confinado ao quarto.

À chegada dos bombeiros, as chamas estavam "praticamente extintas", pelo proprietário da habitação, que "talvez por isso tenha inalado mais fumo".

Para o local foram deslocados 12 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários da Areosa/Rio Tinto, Gondomar e São Pedro da Cova. Além da Viatura de Emergência Médica do Hospital de Santo António e da PSP.

O alerta pata o incêndio, cujas causas ainda estão a ser apuradas, foi dado cerca das 06:50, tendo já sido extinto.