Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em habitação em Rio de Mouro mobiliza mais de uma dezena de bombeiros

Fogo não provocou vítimas.

21:19

Um incêndio deflagrou esta terça-feira num 10º andar de uma habitação na rua do Alecrim, em Rio de Mouro, Sintra.



De acordo com Vítor Eusébio, dos bombeiros do Cacém, o fogo não provocou vítimas uma vez que não havia ninguém dentro daquela casa. "Cerca de 15 a 20 minutos depois o fogo já estava em fase de rescaldo", revelou.



No combate às chamas estiveram 15 bombeiros apoiados por cinco carros.



O alerta foi dado às 19h36.