Incêndio em habitação faz dois desalojados em Alter do Chão

Um casal ficou madrugada desta segunda-feira desalojado após um incêndio ter deixado a sua casa, em Alter do Chão, no distrito de Portalegre, sem condições de habitabilidade, informou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 00h07, eclodiu numa habitação situada no Largo do Moinho de Vento.

Segundo a mesma fonte, as chamas destruíram o recheio da casa, que ficou sem condições de habitabilidade.

O homem e a mulher, cujas idades a fonte não soube precisar, foram temporariamente realojados em casa de familiares, adiantou.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, o incêndio foi extinto às 00h35, tendo os trabalhos de rescaldo e ventilação da habitação se prolongado até à 01h38.

O combate às chamas mobilizou meios e operacionais dos Bombeiros de Alter do Chão, a GNR, da empresa E-Redes e a Proteção Civil Municipal, num total de 16 elementos, apoiados por oito veículos.