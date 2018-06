Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em habitação junto à EN125

Situação ficou controlada passado cerca de uma hora.

08:31

Um foco de incêndio, no anexo de uma habitação, deflagrou, esta segunda-feira à tarde, pelas 13h40, junto à EN125, no acesso a Almancil, Loulé.



As autoridades foram imediatamente chamadas e, apesar da habitação se encontrar num local com muito campo e que poderia facilmente ter feito o incêndio tomar proporções maiores, os bombeiros de Loulé combateram rapidamente as chamas, sendo que a situação ficou controlada passado cerca de uma hora.



Deste incêndio não houve vítimas a registar.