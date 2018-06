Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deflagrou em vivenda no concelho de Loulé

No local estiveram os Bombeiros de Loulé e de Faro.

13:24

Um incêndio consumiu a parte superior de uma vivenda, na manhã desta quarta-feira em Almancil, no concelho de Loulé, distrito de Faro.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte do CDOS de Faro, no local estiveram onze elementos dos bombeiros de Loulé e Faro, acompanhados por quatro veículos.



O efeito 'musculado' da equipa de bombeiros fez com que a situação fosse controlada com alguma rapidez, estando o incêndio extinto neste momento.



O alerta foi dado por volta das 11h15. As causas do fogo são desconhecidas.