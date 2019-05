Incêndio em habitação provoca oito feridos no Barreiro

Um incêndio deflagrou esta terça-feira no rés do chão de um apartamento na Baixa da Banheira, no Barreiro.Oito pessoas foram assistidas no local por inalação de fumos.No local chegaram a estar 19 operacionais assistidos por oito veículos entre bombeiros da Moita, Barreiro, e PSP.Os feridos foram assistidos no local sem terem precisado de recorrer ao hospital.Apesar da dimensão das chamas, o fogo foi rapidamente extinto.Os moradores retomaram às suas casas após os bombeiros terem procedido à ventilação do prédio.