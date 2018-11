Três mulheres e um homem feridos no incêndio em hotel na Praça da Figueira em Lisboa

Fogo deflagrou na cobertura do hotel e obrigou à evacuação do prédio.

18:33

Um incêndio deflagrou na tarde desta segunda-feira no hotel Figueira by The Beautique Hotels, na Praça da Figueira, em Lisboa.De acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa, há quatro vítimas, um homem e três mulheres, do incêndio a registar por inalação de fumos. Três das vítimas foram transportadas para o Hospital de São José.O foco de incêndio é na cobertura do prédio e os bombeiros evacuaram o hotel quando chegaram ao local.O alerta foi dado às 17h38 e no local encontram-se, às 18h40, 37 bombeiros apoiados por 14 viaturas.Neste momento, o incêndio encontra-se circunscrito e os bombeiros estão a efetuar operações de rescaldo.Em atualização