Incêndio em Matosinhos preocupa populares

Chamas lavram nas traseiras de fábrica de conservas.

15:47

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira, ao início da tarde, em Matosinhos e está a preocupar a população.



As chamas lavram nas traseiras de uma fábrica de conservas, Ramirez, e estão a ser combatidas por 28 bombeiros e 10 veículos, de acordo com o CDOS do Porto.



Segundo o Comando Distrital do Porto, o incêndio está "a ficar dominado" e não afeta nem a fábrica nem as casas, porém, as "pessoas estão assustadas" devido aos incêndios dos últimos dias.



Neste momento há apenas uma frente ativa combatida pelos bombeiros.