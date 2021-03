Incêndio em prédio devoluto corta o trânsito na Lapa no Porto

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira num prédio devoluto no Largo da Lapa, no Porto, e está a ser combatido por cerca de 15 homens apoiados por cinco veículos, indicou fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto.

O alerta foi dado por volta das 15h05, não havendo, até ao momento feridos a registar.

O incêndio está a ser combatido pelo Batalhão dos Sapadores Bombeiros do Porto, que mobilizou cinco viaturas e cerca de 15 homens para o local, próximo da Praça da República.

De acordo com uma nota informativa da página da autarquia na Internet, o trânsito está cortado no sentido descendente.

No local, encontra-se também a Polícia Municipal e PSP.