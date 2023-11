Incêndio em silo de fábrica em Arcos de Valdevez

Os Bombeiros dos Arcos de Valdevez combateram um incêndio, esta manhã de sábado, num silo da fábrica Eurocast, unidade industrial de fundição injetada de alumínio para indústria automóvel, no Parque Empresarial de Mogueiras, no concelho de Arcos de Valdevez. O alerta foi dado às 10h51.



Segundo o Correio da Manhã apurou, quando chegaram ao local, os bombeiros já não encontraram fogo à vista, no entanto, após avaliação, percebeu-se que dentro do silo ainda havia chamas. O fogo ficou circunscrito àquele espaço e foi combatido por 17 operacionais e 4 viaturas.