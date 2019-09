Incêndio obriga à evacuação de aldeia em Ourém

Um incêndio em Vale Meão, na freguesia da Sabacheira, concelho de Tomar (Santarém), está a ser combatido esta segunda-feira por 315 operacionais, 78 viaturas e 11 meios aéreos, tendo a proteção civil decidido evacuar a aldeia de Agroal (Ourém) "por precaução".Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o incêndio, em zona de mato, deflagrou às 15h36 e mantém uma frente ativa, estando os ventos a dificultar o combate.A presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, disse à Lusa que o incêndio lavra numa zona de difícil acesso, pelo que a presença dos meios aéreos "é essencial".O comandante dos Bombeiros Voluntários de Benavente em serviço no CDOS, José Nepomuceno, disse à Lusa que o comandante distrital vai a caminho do terreno e que vai ser montado um posto de comando no local.A fonte adiantou que a evacuação do Agroal foi decidida tendo em conta a direção do vento, acontecendo por "precaução".