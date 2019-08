Incêndio em zona de mato mobiliza cerca de 200 operacionais em Vila Real

O incêndio que lavra esta sexta-feira numa área de mato em Perafita, Vila Verde, distrito de Vila Real, mobilizava às 23h45 cerca de 200 operacionais e tinha duas frentes ativas, informou a Proteção Civil.De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o fogo mobilizava cinco horas depois do alerta 180 bombeiros e 54 viaturas.O incêndio, que chegou a ter três frentes ativas, consome mato numa zona de declive acentuado, com a falta de acessos e o vento a dificultarem o combate às chamas, disse anteriormente à Lusa o comandante operacional distrital de Vila Real, Álvaro Ribeiro.Durante o dia foram empenhados sete meios aéreos, que foram desativados com o cair da noite.