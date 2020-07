Incêndio em zona industrial em Castelo de Paiva está dominado

O incêndio que deflagrou na segunda-feira na Zona Industrial de Felgueiras, em Castelo de Paiva, já está dominado, mas o trabalho dos bombeiros irámanter-se ao longo da noite, adiantou à Lusa fonte da Proteção Cívil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, o incêndio ficou dominado por volta das 22h00.

A mesma fonte explicou que devido à dimensão "muito grande" do incêndio que deflagrou em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, os trabalhos de rescaldo irão ser "demorados" e deverão durar toda a noite.

Por volta das 23h30, estavam no local cerca de 167 operacionais, apoiados por 58 viaturas, acrescentou.

Segundo explicou anteriormente à Lusa o comandante da corporação de Castelo de Paiva, Joaquim Rodrigues, há danos materiais avultados a registar nas instalações das empresas afetadas.

As chamas foram detetadas cerca das 18h30 num pavilhão industrial, onde laboram várias empresas, de diferentes setores de atividade, no âmbito do Centro de Apoio à Criação de Empresas (CACE) do Vale do Sousa.