Incêndio florestal em Albergaria-a-Velha mobiliza 82 bombeiros

Um incêndio florestal deflagrou na zona de São João de Loures, em Albergaria-a-Velha. Estão no terreno 82 operacionais, apoiados por 22 viaturas e 4 meios aéreos.O combate ao fogo evoluiu favoravelmente, as chamas cederam, e o incêndio esteve muito perto de estar dominado, já ao final da tarde. No entanto, o aumento da intensidade do vento provocou várias projeções e o incêndio voltou a estar ativo. Não há registo de feridos ou de casas atingidas pelas chamas.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para os bombeiros de Albergaria-a-Velha. Foram acionadas várias corporações do distrito de Aveiro. A GNR também foi mobilizada para apoiar o combate às chamas.