Incêndio no navio mercante ao largo do Faial alastrou-se e está a consumir vários setores

O incêndio no navio mercante "Felicity Ace", cujos 22 tripulantes foram resgatados na quarta-feira em segurança, "progrediu" e "está a consumir vários setores" do barco que "permanece estável", ao largo do Faial, nos Açores, disse esta quinta-feira a autoridade marítima.

"De ontem para hoje, o navio mantém a mesma estabilidade. Há um incêndio a bordo. Progrediu sensivelmente de meio navio até à ponte e está a consumir vários setores do navio", explicou o capitão do Porto da Horta, João Mendes Cabeças.

O navio mercante, que transportava automóveis, emitiu na manhã de quarta-feira um alerta por ter "fogo ativo no porão de carga".

O "Felicity Ace", com bandeira do Panamá, navegava a 90 milhas náuticas (cerca de 170 km) a sudoeste da ilha do Faial, nos Açores, quando foi dado o alerta.

Mendes Cabeças adiantou à Lusa que "não há neste momento risco de derrame de combustível" e "não foi registado qualquer foco de poluição para já", acrescentando que o navio tem a bordo "diesel e óleos".

Quanto ao incêndio a bordo do "Felicity Ace", admitiu ser "difícil de extinguir" na atual situação.

"Nunca sabemos como o incêndio vai progredir. Se poderá atingir os tanques de combustível. Mas, para já, neste momento a nossa maior preocupação é a segurança da navegação, porque temos um navio desgovernado e sem tripulantes a bordo. E o segundo problema será pensarmos na forma de o rebocar", salientou.

O navio "está no meio do mar e tem uma superestrutura muito grande, pelo que é difícil o combate", explicou ainda o capitão do Porto da Horta.

O navio patrulha oceânico "NRP Setúbal", da Marinha Portuguesa, permanece no local a acompanhar a situação, não sendo visíveis, até ao momento, quaisquer vestígios de poluição na área, segundo informa esta quinta-feira a Marinha em comunicado.