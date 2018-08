Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio no Parque Natural de Sintra-Cascais mobiliza mais de 50 bombeiros

Fogo deflagra em zona de mato com acessos difíceis.

22:43

Um incêndio deflagrou este sábado à noite no Parque Natural de Sintra-Cascais, em Figueira do Guincho. O fogo está a consumir uma zona de mato com acessos difíceis e conta já com 52 bombeiros e 17 veículos de apoio.



Neste momento o incêndio não está controlado e há uma frente ativa a preocupar os bombeiros.



O alerta foi dado às 21h22.