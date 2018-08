Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio nos cinemas do CascaisShopping obriga à evacuação

Foco que atingiu a caixa de condensação teve origem elétrica.

02.08.18

Um foco de incêndio em sete salas de cinema do CascaiShopping obrigou à evacuação das salas. O fogo atingiu a caixa de condensadores, situada na cobertura dos cinemas Nos Lusomundo do centro comercial, e provocou um corte de energia.



Os bombeiros de Alcabideche tomaram conta da ocorrência. Segundo o CM apurou, as pessoas presentes sairam de forma "ordeira e sem confusão" do cinema.



O fogo foi controlado pouco tempo depois e o serviço voltará a abrir já esta sexta-feira.



No local esteve a segurança privada do centro comercial, oito bombeiros com três veículos.