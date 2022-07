Um incêndio deflagrou esta segunda-feira num apartamento de um prédio na Rua Alves Redol em Corroios, no concelho do Seixal.O alerta foi dado às 18h30. No local estão 10 bombeiros, apoiados por quatro viaturas. Por esta altura, as chamas já foram extintas.Cerca de 30 pessoas foram retiradas do edifício por precaução.