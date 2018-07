Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio obriga a retirar 80 pessoas de prédio em Portimão

Quinze pessoas foram assistidas, mas só uma idosa teve de ser encaminhada para o hospital.

Por José Carlos Eusébio | 09:52

Ouviam-se estoiros e rebentamentos. Havia vidros a partir-se e coisas a serem projetadas", conta Carlos Cunha, que, após o alarme da sua loja ter disparado, deslocou-se ao centro comercial Cedipraia, na avenida 25 de Abril, em Portimão.



Acompanhado por um agente da PSP, deparou-se então com uma outra loja tomada pelas chamas. O fogo obrigou esta terça-feira à retirada dos moradores de um edifício de 14 andares.



Quinze pessoas (10 adultos e 5 crianças) foram assistidas por inalação de fumos, mas só uma idosa, de 86 anos, teve de ser transportada para o hospital.



"Foi um bombeiro bater à porta da minha filha, que vive no 8º andar. Ele e o marido desceram pelas escadas e não viam nada com tanto fumo", relata Jacinto Janeco, enquanto Fernanda Soares destaca "a pronta atuação dos bombeiros, que evitou maiores problemas".



Richard Marques, comandante dos Bombeiros de Portimão, diz que o alerta foi recebido "às 02h03 e o primeiro veículo chegou seis minutos depois". O fogo foi dominado "em 20 minutos" - o centro comercial conta com 50 lojas e, nos pisos superiores, existem 150 habitações.



Só que o fumo resultante do fogo, que destruiu uma loja de equipamentos de som e de eletrónica, invadiu os espaços comuns do edifício e "obrigou a que houvesse a evacuação preventiva de 80 pessoas", explica Richard Marques.



Foram mobilizados 80 operacionais, com 26 veículos. A PJ está a investigar as causas do incêndio.