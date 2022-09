Um incêndio deflagrou, esta terça-feira de madrugada, numa serração, na freguesia do Bico, em Amares.Segundo apurou o CM, as chamas provocaram danos na estrutura da serração.O alerta foi dado às 5h00 e para o local foram mobilizados vários operacionais dos Bombeiros Voluntários de Amares.A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.Apesar do incidente, não se registaram feridos.