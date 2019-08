Incêndio em Castelo de Sesimbra leva à retirada de 50 pessoas que visitavam monumento

Um incêndio que deflagrou este domingo à tarde na encosta do Castelo de Sesimbra (Setúbal) obrigou à retirada de cerca de 50 pessoas que se encontravam a visitar o monumento.



As pessoas encontravam-se dentro do Castelo e "ficaram a ver o fogo", segundo disse ao CM o comandante dos bombeiros de Sesimbra, tendo-lhes sido pedido que assim que possível fossem para um local seguro.





Foram então retiradas para esse local assim que todas as condições de segurança se reuniram.

O alerta para o incêndio na zona do Castelo de Sesimbra, que está a consumir mato, foi dado às 16h40, tendo sido dado como controlado às 19h10.



Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR explicou que o fogo começou "na zona envolvente ao castelo", em cujas instalações se encontravam "cerca de 50 pessoas e entre 25 a 30 veículos".