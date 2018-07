Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Indemnizações dos fogos até 2 de janeiro

Quem for excluído pode avançar com ação judicial em tribunal.

08:38

As vítimas dos fogos de junho e de outubro do ano passado – que provocaram pelo menos 116 mortos e danos de mais de mil milhões de euros – têm até 2 de janeiro do próximo ano para pedir indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais à Comissão para Avaliação dos Pedidos de Indemnização, refere o Ministério da Justiça.



Não podem ter sido ajudados pela Provedoria.



Quem for excluído pode avançar com ação judicial em tribunal.