Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iniciativa CM 'Mar Seguro' está amanhã na Nazaré com a presença de Toy

Mecanismos de alerta e socorro de embarcações são temas em análise no arranque do evento.

12:50

Nazaré é a primeira paragem do Mar Seguro, uma iniciativa do CM apoiada pela Marinha e pela Autoridade Marítima, que tem por missão alertar e sensibilizar as comunidades piscatórias para uma cultura de segurança, respeitando regras básicas inerentes a quem anda no mar e a quem utiliza a orla costeira.



A iniciativa também não esquece os pescadores lúdicos, os que fazem do mar o seu local de trabalho e todos os que usam o mar para atividades de lazer.



Cada ação do Mar Seguro, que vai percorrer toda a costa portuguesa, desenvolve-se em três áreas: debates temáticos orientados para os homens do mar, embora de participação e presença aberta a todos; exercícios, demonstrações e batismos de mar; e festa popular, com a presença de Toy.



O Mar Seguro - Nazaré terá como palco o areal em frente à praça Sousa Oliveira e começa com um batismo de mar, envolvendo os alunos da escola profissional da Nazaré.



Os temas em debate serão os seguintes: segurança e salvamento em arribas; importância da sinalização de alerta para galgamentos; mecanismos de alerta de socorro das embarcações; e conselhos práticos de segurança.



Contará com a presença do comandante Gomes Agostinho, capitão do porto da Nazaré; Celso Pinto, coordenador do Núcleo de Monitorização e Risco da Agência Portuguesa do Ambiente; Joaquim Zarro, presidente da Associação de Armadores e Pescadores da Nazaré; e Walter Chicharro, presidente da Câmara da Nazaré. O convite está feito. Esperamos por si.