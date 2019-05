Instituição de Famalicão acusada de escravidão retomou a "normalidade saudável"

A Arquidiocese de Braga disse esta quarta-feira que não extinguiu a Fraternidade Missionária Cristo Jovem, em Famalicão, porque a vida na instituição retomou uma "normalidade saudável" depois da "expulsão" de uma das responsáveis.Em comunicado enviado à Lusa, a Arquidiocese acrescenta que também exigiu que o diretor da Fraternidade, padre Joaquim Milheiro, abandonasse a instituição, uma decisão que na altura foi acatada.A Arquidiocese reagiu, assim, à acusação deduzida pelo Ministério Público contra a instituição e quatro responsáveis, imputando a cada um deles nove crimes de escravidão.Segundo a Arquidiocese, com as saídas do diretor e "sobretudo" da referida responsável, a casa terá voltado a ter um ambiente "de fraternidade, respeito e bem-estar, retomando "uma normalidade saudável"."Nesse sentido, a Arquidiocese não se viu na necessidade de extinguir a Fraternidade, na expectativa de que ela seguisse, então, um novo rumo", refere ainda o comunicado.Acrescenta que, "dada a complexidade do caso", continua a acompanhar a comunidade e a colaborar com o Ministério Público e "deseja e espera que toda a verdade seja apurada".O padre, entretanto, acabou por voltar à Fraternidade, "à revelia da Arquidiocese", encontrando-se num estado de saúde "bastante frágil".O Ministério Público (MP) acusou os responsáveis da Fraternidade e a própria instituição -- um padre e três mulheres - de escravizarem raparigas que ali foram acolhidas para seguirem uma vida religiosa.A Lusa contactou o advogado de uma arguida, Ernesto Salgado, que disse que ainda não decidiu se vai ou não pedir abertura de instrução.Segundo Ernesto Salgado, a decisão deverá ser tomada nos próximos dias, em consonância com o advogado dos outros arguidos.Segundo a acusação, os arguidos, de dezembro de 1985 até 2015, angariaram jovens do sexo feminino, de raízes humildes, com poucas qualificações ou emocionalmente fragilizadas, que acolheram na instituição a pretexto de formarem uma comunidade espiritual de raiz católica e de satisfazerem os anseios daquelas de seguirem uma vida religiosa.Terão "usado" as jovens para desempenhar "todas as tarefas diárias exigidas para a conservação e manutenção das instalações da instituição e continuação da sua atividade", sem lhes dar qualquer contrapartida.Ainda segundo a acusação, os arguidos impuseram às jovens ofendidas jornadas de trabalho que chegavam a atingir vinte horas e infligiam-lhes castigos físicos como bofetadas e pancadas no corpo com objetos se o não faziam ou faziam mal feito.Além disso, insultavam-nas e impuseram-lhes castigos como a privação de alimentação e de banho ou a obrigação de dormir no chão."Controlaram os contactos que mantinham com o exterior e privaram-nas de informação, de contactos com familiares e, até, da documentação pessoal", acrescenta a nota da procuradoria.Em novembro de 2015, a Polícia Judiciária fez buscas à Fraternidade Missionária Cristo Jovem, depois de três raparigas terem apresentado queixa por maus-tratos, escravidão e cárcere.O padre e as três mulheres responsáveis pela instituição foram detidos e levados a tribunal, tendo ficado sujeitos a termo de identidade e residência, a mais leve das medidas de coação.Na altura, a Confederação Nacional dos Institutos Religiosos de Portugal (CNIRP) assinalou à Lusa que este caso não ocorreu num convento, mas numa associação de fiéis, pelo que nem as detidas são freiras nem as vítimas são noviças.A Fraternidade Missionária Cristo Jovem não está, por isso, sob alçada da Confederação dos Institutos Religiosos, mas da Arquidiocese de Braga, acrescentou a fonte.Esta tese foi corroborada pelo padre jesuíta João Caniço, que disse à Lusa que a Fraternidade Missionária Cristo Jovem é uma "sociedade apostólica", ou seja, um grupo de pessoas que se associaram para fazer uma "obra comum"."Não pode ser considerada uma congregação, nem uma instituição religiosa porque não é reconhecida como tal pela Igreja Católica", frisou.A Fraternidade Missionária Cristo Jovem nasceu de um movimento para jovens que, posteriormente, construiu um edifício em Requião, Vila Nova de Famalicão, sendo agora uma associação de fiéis com estatutos aprovados a 24 de janeiro de 1978 pela Arquidiocese de Braga.