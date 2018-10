Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Invade campismo de festival de música e abusa de jovens

Detido por atacar raparigas de 15 e 19 anos durante o Sumol Summer Fest, na Ericeira.

Por João Tavares | 09:21

Decorria o último dia do festival de música Sumol Summer Fest, na Ericeira. Na zona de campismo, na noite de 7 para 8 de julho, alguns espectadores descansavam nas tendas. Foi então que um homem, de 29 anos, invadiu duas tendas, molestando sexualmente uma menor, com apenas 15 anos à altura, e outra jovem, de 19 anos. O homem foi agora detido pela Polícia Judiciária de Lisboa. Já se encontra em prisão preventiva.



Os crimes foram praticados de noite e o suspeito foi identificado no dia seguinte ao final do festival. Militares da GNR da Ericeira tomaram conta da ocorrência. As vítimas conseguiram mesmo fazer a identificação positiva do agressor, mas este ficou em liberdade. Foi apenas constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. Foi agora detido, três meses após os crimes.



O juiz aplicou-lhe agora a medida de coação mais grave (prisão preventiva) por considerar haver o perigo de continuação da atividade criminosa. O detido deverá responder em tribunal por crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e de importunação sexual, segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.



Segundo o CM conseguiu apurar, o homem entrou na tenda de uma primeira vítima e molestou-a sexualmente, tocando-lhe em várias partes do corpo. Acabou por atacar uma segunda jovem, em moldes muito semelhantes. O inquérito, agora em segredo de Justiça, foi dirigido pela 4ª secção do DIAP de Sintra, coadjuvada pela PJ.