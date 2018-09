Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obriga a fazer sexo sob ameaça de faca

Jovem de 19 anos acusado de uma violação consumada e de três tentativas, em Faro.

Por Tiago Griff | 09:10

Um jovem de 19 anos está a ser julgado pela violação de uma mulher e a tentativa de violar outras quatro, na cidade de Faro. A maioria dos crimes ocorreu num espaço de horas e em locais próximos. Vai conhecer a sentença no próximo mês.



Segundo o CM apurou, a violação consumada aconteceu perto da avenida Calouste Gulbenkian, no dia 17 de outubro de 2017, pela 01h20. A vítima, de 19 anos, foi manietada e ameaçada pelo jovem com uma faca, para que não fizesse barulho. Tentou libertar-se e até ofereceu dinheiro para ele a largar, mas o violador não cedeu.



Tirou-lhe as calças e cuecas e violou-a durante 10 minutos, sempre sob a ameaça da arma branca. Depois da violação, disse à jovem que se podia ir embora e esta fugiu para o hospital de Faro, que fica próximo.



Já duas das tentativas ocorreram durante essa mesma madrugada, cerca de uma hora antes, na mesma zona, e tiveram como alvo duas enfermeiras do hospital, que se dirigiam para casa. Ambas conseguiram libertar-se. A terceira tentativa de violação de que está acusado ocorreu dez dias depois, na Lejana de Cima. A vítima também foi ameaçada com uma faca, mas a passagem de um automóvel assustou o agressor.



PORMENORES

Em prisão preventiva

O suspeito foi detido cerca de um mês depois pelas autoridades, a 30 de novembro, e está em prisão preventiva desde essa altura. Está a ser julgado no Tribunal de Faro.



Sentença em outubro

O violador vai conhecer a sentença no dia 3 de outubro, quase um ano depois de ter cometido os crimes.



Suspeito noutro caso

Dois dias antes de o violador ser detido houve outra tentativa de violação em Faro e suspeita-se que tenha sido ele, mas a vítima não o conseguiu identificar.