O sonho de Felisbela: A menina que viveu treze anos com uma bala na cabeça

Felisbela Dias é hoje uma menina feliz. É em entrevista ao Investigação CM, na Universidade Autonoma de Lisboa, que dá a conhecer o segredo do sucesso nos estudos.

A CMTV foi ao encontro de Felisbela Dias, que já passou para o segundo ano do curso de direito, e conversou com a jovem sobre o passado que a torna hoje uma menina milagre.

Corria o não de 2003 quando Felisbela foi baleada no recreio da escola. Bruno Aleixo e Bruno Bento estavam à janela da casa de um deles a disparar com uma carabina a uma distância de 150 metros do pátio onde Felisbela estava juntamente com outras 30 crianças. Durante 13 anos a jovem viveu com o projétil na cabeça.

Vítima de uma bala perdida, a jovem lutou pela vida durante dias quando nem mesmo os médicos tinham perspectivas de recuperação.

Hoje Felisbela é uma jovem que resiste às memórias de uma infância trágica, repleta de privações e de maus tratos.