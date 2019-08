Pais das gémeas da Amadora vão poder visitar as filhas

No Investigação CM desta segunda-feira voltamos à garagem dos horrores, na Amadora, onde duas irmãs gémeas de dez anos viveram anos a fio em condições deploráveis.

As contradições dos pais, as falhas da comissão nacional de proteção de jovens e do Ministério Público e o futuro das crianças que nunca foram à escola e não sabem ler nem escrever.

Neste Investigação CM vai ver em exclusivo uma ida dos pais das duas crianças à segurança social para saberem do paradeiro das filhas e um momento de extrema emoção, também exclusivo, em que os pais ficam a saber que podem começar a visitar as filhas.

Por outro lado, a negligência demonstrada pelos pais das duas gémeas pode levar a um processo de adopção. Por enquanto as meninas estão num centro de acolhimento temporário mas daqui a meio ano podem ser institucionalizadas com vista a adopção.



Os pais vão agora poder visitá-las após duas semanas sem ver as meninas.