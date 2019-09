O negócio de extração de areias que está a arruinar a vida da população de Alcácer do Sal

No Investigação CM desta quinta-feira revelamos-lhe um caso de extração de areias em Alcácer do Sal, à margem da lei, que está a arruinar a vida a população da zona.

Os poços secaram, há casas em risco de ruir e a Câmara Municipal é a primeira a dizer que há muitas irregularidades e violações da legislação neste negócio.

São cerca de 200 hectares dedicados à exploração, mas a empresa de extracção e transformação de areias siliciosas - Sifucel, quer mais e desde 2017 que tenta obter autorizações para expandir a atividade.

Os moradores de Castelo Ventoso, em Alcácer do Sal, vivem aterrorizados com a ideia de que as suas casas possam ceder à trepidação causada pela extração de areias a menos de 500 metros das habitações.

A extração de areias é um negócio de milhões. Revelamos-lhe agora tudo sobre esta empresa que está a aterrorizar a população de Alcácer do Sal. Estas pessoas abriram as portas das suas casas e mostraram, em exclusivo, ao Investigação CM, os danos causados pelo areeiro.