Relatório conclui que SIRESP falhou nos incêndios de 2017

No Investigação CM desta quarta-feira são recordadas as falhas graves de 2017 da rede SIRESP, particularmente no colapso dos fogos de outubro, na zona centro.

O relatório dos incêndios não deixa dúvidas: os problemas de comunicações foram um dos motivos para as consequências dramáticas dos fogos.

Do pouco que é percetível nestas comunicações, uma coisa é certa – o SIRESP voltava a falhar nos incêndios de outubro. As casas estavam tomadas pelas chamas. Os bombeiros não conseguiam comunicar e o desespero era evidente.

Estas comunicações de 15 de outubro de 2017 mostram as dificuldades e as falhas num sistema fundamental que permite a comunicação entre Bombeiros. Neste fogo morreram mais de 50 pessoas. Quatro meses antes tinham morrido 66 pessoas em Pedrógão Grande.

Os bombeiros pediam meios e rapidez. Do outro lado nem meios, nem rapidez, nem esperança.

O relatório da equipa do investigador Xavier Viegas sobre este incêndio defende que é urgente a melhoria e adaptação a mega catástrofes ou multicatástrofes.

Para os responsáveis deste relatório, o fogo de 15 de outubro não foi um mero acaso, mas a consequência de um sistema de comunicações incapacitado para responder a grandes cenários.

A 17 de junho, Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos, Serra da Lousã, Malhadas e Pampilhosa da Serra estiveram dezenas de horas com graves falhas de rede, com cortes prolongados no funcionamento normal do SIRESP.

Durante os fogos, as estações base funcionaram em modo local, o que restringiu as comunicações sendo que as falhas se deveram à destruição das ligações por fibra óptica.

Mesmo depois de as comunicações terem sido restabelecidas houve situações em que não foi possível dar vazão às chamadas em espera.