Testemunha no processo de desaparecimento de Zé do Pipo: "O homem andava desorientado, nervoso"

Zé do Pipo desapareceu, sem deixar rasto, a 5 de novembro do ano passado.O carro do artista foi encontrado no parque de estacionamento de uma praia, em Peniche, mas o corpo de Nuno Baptista, o homem que dava vida à personagem, nunca apareceu.Este foi um caso em que, desde o início, houve pouca ou nenhuma investigação, dando-se quase como certo que o artista popular tinha colocado fim à vida, lançando-se ao mar.Mas, ao certo ninguém sabe por onde andou Nuno Baptista. Ninguém pode ter certezas absolutas do que aconteceu a Zé do Pipo naquele dia 5 e madrugada de 6 de novembro., falou, em exclusivo, com uma testemunha que, na altura das buscas pelo corpo de Zé do Pipo, prestou declarações à Polícia Marítima e à PJ.António Chicharro diz que, na tarde do dia 5 de novembro, dia em que o artista popular desaparece, viu um homem, que aparentava ser Nuno Baptista: "O homem andava desorientado, nervoso [...] Andava no pontão para trás e para a frente. Não parava.A pessoa estava desorientada e a falar ao telemóvel, na mesma praia onde no dia seguinte o carro de Zé do Pipo foi encontrado.