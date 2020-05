Torturado e devorado por animais selvagens: Os pormenores da morte de Mota Jr

O rapper Mota Jr foi torturado até à morte pelos homens que o raptaram a 15 de março à porta de casa do cantor. Os assassinos forçaram o rapper a dizer onde escondia o dinheiro em casa.

Mota Jr foi atacado com a intenção de lhe roubarem ouro e dinheiro. Os ladrões voltaram a casa do rapper no dia seguinte ao rapto, precisamente quando a mãe e a irmã estavam na polícia a fazer declarações sobre o que ...

