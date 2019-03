Vítima conta novo caso de espancamento por seguranças do Urban Beach

‘João’ foi levado para uma sala privada e sovado por vários seguranças do espaço lisboeta.

21:24

O programa ‘Investigação CM’ revela esta quinta-feira um novo caso de violência na discoteca Urban Beach, em Lisboa. Discoteca que ficou tristemente famosa por causa das bárbaras agressões a dois jovens, em novembro de 2017, que está agora em fase de julgamento.

Neste caso revelado pela CMTV, a ‘João’ (nome fictício) foi agredido em fevereiro deste ano. Conta que começou por ser vítima de um golpe de mata-leão, que o fez perder os sentidos. Depois, garante ter sido levado para uma sala, algures no Urban Beach, onde esteve meia hora sozinho com os agressores.

Equipas do ‘Investigação CM’ estiveram na discoteca com câmaras ocultas, que permitiram fazer uma reconstituição do crime.

João garante ter sido levado para para uma sala isolada onde terá estado cerca de meia hora fechado, a ser espancado. Devido a estas agressões, o jovem ficou cerca de duas semanas em casa, de baixa. Na queixa apresentada à polícia são descritas as agressões mas também o momento em que diz ter sido vítima de sequestro. As lesões são graves e visíveis.