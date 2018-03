Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigada morte misteriosa de mulher em casa

GNR encontrou homem caído junto a cão morto. Só depois foi detetado o cadáver da vítima mortal.

Por Nelson Rodrigues e Paulo Jorge Duarte | 01:30

O alerta foi dado por vizinhos do casal à GNR de Bustos, por volta das 16h00 de ontem. Quando os militares chegaram à habitação, na freguesia da Palhaça, em Oliveira do Bairro, só conseguiram entrar na casa depois de arrombar o portão. O homem, de 63 anos, foi encontrado sem roupa, caído no chão e desorientado; o cão estava junto deste e já sem vida. Após fazerem uma vistoria à moradia, que não tinha nem água nem luz, os guardas depararam-se com a mulher, de 69 anos, morta. Os bombeiros foram de imediato acionados para o local e transportaram o homem, em estado grave, para o Hospital de Aveiro.



O corpo da mulher foi removido para a morgue, onde será agora autopsiado - o que permitirá esclarecer se a morte foi natural ou devido a fatores externos. O caso foi comunicado ao Ministério Público, que apenas acionará a Polícia Judiciária de Aveiro caso tenha havido crime. De acordo com o comando da GNR, o casal não tinha filhos e era apenas visitado mensalmente pela irmã de um deles. Os vizinhos estranharam que o homem não lhes abrisse a porta há vários dias e resolveram chamar a GNR.