IPSS dava apoio a homem com 300 quilos retirado de casa por uma grua

O homem com mais de 300 quilos que obrigou à intervenção dos bombeiros com recurso a uma grua, em Camarate, Loures, tinha o apoio de uma Instituição Particular de Solidariedade Social e foram as funcionárias que deram o alerta para o estado em que a vítima se encontrava.



De acordo com um responsável da Associação Cantinho das Crianças do Prior Velho, a vítima, que viria a morrer no hospital após a operação de socorro, recebia apoio domiciliário - duas refeições por dia, levadas por funcionárias, que também faziam a limpeza da casa.