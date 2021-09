Em agosto de 2019, Maria Clara Magalhães foi morta com três tiros de caçadeira no peito na mesma localidade de Pedralva.O homicida foi o marido Manuel Lopes – irmão de Fernando. Ambos são conhecidos na zona pela alcunha ‘Guerras’. Na origem do crime esteve o aniversário, que motivou uma discussão entre o casal, uma vez que a mulher não queria que o marido fosse cortar lenha com amigos no dia em que fazia anos.