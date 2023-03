É quase uma repetição daquilo que aconteceu na ‘Operação Marquês’. O juiz Ivo Rosa arrasou a acusação do Ministério Público no processo ‘Máfia do Sangue’, que envolve o ex-patrão de José Sócrates, Paulo Lalanda e Castro, e deixou cair os crimes de corrupção ativa e passiva, branqueamento de capitais e abuso de poder.









