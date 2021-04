Inspetor-chefe da PJ confirma ser arguido por alegada colaboração com Doyen

Ao minuto Atualizado a 14 de abr de 2021 | 11:48

11:23 | 14/04

Testemunha admite ter existido uma troca de emails com o queixoso (fundo Doyen).



Advogado de Aníbal Pinto questiona: "É normal tratar assistentes por tu?"



Rogério Bravo responde: "Tenho um defeito que me podem apontar. Olhe, o Luís Neves, trato-o por tu. É o meu diretor nacional. Muito naturalmente isso acontece. Geralmente trato as pessoas por tu. É um defeito meu."



Advogado volta a questionar: "Enviou emails?"



Rogério responde: "Eu achei que não era demais... pode fazer requerimento nesse género. Como já se fez com outras empresas. Não há nada que beneficie ninguém".