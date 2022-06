Com apenas quatro dias, Jéssica foi sinalizada pela Comissão de Proteção de Menores. Tinha sido agredida ainda na barriga da mãe, pelo pai que agora chora a sua morte.



O processo do Tribunal de Família e Menores de Setúbal, arquivado a 30 de maio, não fez jus ao martírio desta criança. Que parece ter sido marcada para morrer - nunca foi amada, passou de abandono em abandono até à pior semana da sua vida: quando foi alvo de tortura e morreu no colo da mãe que também não a salvou.









