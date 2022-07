As buscas realizadas pela Polícia Judiciária de Setúbal na quinta-feira à casa onde Jéssica, de três anos, viveu com a mãe e o padrasto, Paulo Amâncio, tinham um objetivo: encontrar provas para corroborar a versão apresentada por Inês Tomás sobre os contornos do homicídio da filha.



Uma das provas que estavam na lista dos inspetores, sabe o CM, era um par de óculos escuros, de cor cinzenta, que a menina traria colocados, segundo a mãe, quando lhe foi entregue para morrer, no dia 20 de junho.









